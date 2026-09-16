Estudiantes vs. Corinthians EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Neo Química Arena por los cuartos de final vuelta de la Copa Libertadores. ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026, a las 7:30 p.m. (hora argentina), que son las 7:30 PM de Perú, las 6:30 PM de México y las 8:30 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? FOX Sports y Disney+ Premium, transmiten el partido en Argentina, mientras que en Perú y resto de países de Sudamérica, lo podrás ver a través de ESPN y Disney+ Premium por cable y streaming.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.