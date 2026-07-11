¡En el momento momento de Suiza! Embolo es expulsado ante Argentina por el Mundial 2026 | VIDEO
¡En el momento momento de Suiza! Embolo es expulsado ante Argentina por el Mundial 2026 | VIDEO
Por Redacción EC

Suiza se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Breel Embolo en el partido contra Argentina, por los cuartos de final del Mundial 2026. Tras haber conseguido el 1-1, el combinado europeo ahora deberá jugar con un hombre menos luego de que el atacante recibiera su segunda tarjeta amarilla por simular una falta en su contra. El árbitro fue advertido por el VAR y, tras revisar las imágenes, se comprobó que Leandro Paredes no lo tocó y se tiró al piso buscando perjudicar al equipo rival. Con esta decisión, Suiza queda comprometida en el partido y ahora deberá redoblar esfuerzos para conseguir la clasificación.

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