FOX EN VIVO: ver partido de Guatemala vs El Salvador hoy ONLINE por Liga de Naciones Concacaf desde el Estadio Manuel Felipe Carrera. ¿Cómo ver FOX EN VIVO? Para ver FOX en El Salvador y Guatemala, es posible sintonizarlo mediante operadores de televisión de paga como Claro TV y Tigo, o utilizar las aplicaciones digitales Claro tv+ y Tigo One TV. Asimismo, se cuenta con alternativas de streaming gratuitas y legales como el canal en vivo FOX on Tubi en la plataforma Tubi, además de la Concacaf App y su canal oficial de YouTube para transmisiones de torneos específicos en la región. Para más detalles, visita Tubi.
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