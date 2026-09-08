Fox One EN VIVO: es el canal en México que transmitirá el partido de Barcelona vs Feyenoord por la fecha 1 de la UEFA Champions League. ¿Cómo ver FOX One? Para que puedas ver FOX One en México tienes 2 opciones, la que es por cable y streaming. Para que puedas verlo por cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes servidores de streaming: Amazon Prime Video y Claro Video. ¿Dónde ver FOX One ONLINE? Para que mires FOX One vía streaming tendrás que descargarte la app disponible en iOS y Android o por su web.

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