Boca Juniors vs. Always Ready EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este martes 12 de abril en La Bombonera por la segunda jornada de Grupo E de la Copa Libertadores 2022 a partir de las 5:15 p. m. (hora peruana) y 7:15 p.m. (hora argentina). El encuentro se transmitirá en exclusiva a través de ESPN 2, FOX Sports, Star Plus y Facebook Watch. Los ‘Xeneizes’ perdieron (2-0) por la primera jornada del certamen internacional frente a Deportivo Cali en Colombia. Por esa razón, el elenco argentino, que no contará con Carlos Zambrano por lesión, está en la obligación de ganar en condición de local ante el conjunto boliviano.

VIDEO RECOMENDADO Entrenamiento de Boca Juniors en la previa del partido contra Always Ready por Copa Libertadores | Fuente: @BocaJrsOficial