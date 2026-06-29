Por Joao Muñoz Tineo

vs EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Nueva York Nueva Jersey por los dieciseisavos del. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, martes 30 de junio de 2026, a las 4:00 p.m. (hora peruana), que son las 6:00 PM de Argentina, las 3:00 PM de México y las 5:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? DGO, DirecTV, Paramount y América TV transmite el partido en Perú y Sudamérica. En México lo televisan a través de ViX. Por otro lado, en España lo televisa RTVE, La 1 y Movistar+.

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