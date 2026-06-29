Francia vs Suecia EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Nueva York Nueva Jersey por los dieciseisavos del Mundial 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, martes 30 de junio de 2026, a las 4:00 p.m. (hora peruana), que son las 6:00 PM de Argentina, las 3:00 PM de México y las 5:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? DGO, DirecTV, Paramount y América TV transmite el partido en Perú y Sudamérica. En México lo televisan a través de ViX. Por otro lado, en España lo televisa RTVE, La 1 y Movistar+.

VIDEO RECOMENDADO Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.