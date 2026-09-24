Francia vs. Turquía EN VIVO GRATIS: mira la transmisión del partido por la primera fecha de la UEFA Nations League, este viernes 25 de septiembre desde el Kocaeli Stadyumu. ¿A qué hora inicia el partido? El duelo está programado para iniciar a la 1:45 p.m. (hora peruana), que son las 2:45 p.m. de Chile y las 3:45 p.m. de Argentina y Brasil. ¿Dónde ver por TV cable y streaming? Disney+ es la señal encargada de transmitir el partido en toda Latinoamérica, incluido en Argentina y Perú. Asimismo, podrás ver la transmisión del duelo a través de la web de El Comercio.

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