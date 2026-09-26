Fútbol Canal en vivo: este canal boliviano, es uno de los principales en su región y esta vez, tendrá en su programación el partido de Bolivia vs. Paraguay en el Audi Field de Washington por un duelo amistoso de la fecha FIFA. ¿Cómo ver Fútbol Canal EN DIRECTO? Para que puedas ver Fútbol Canal en Bolivia tienes 2 opciones: la primera es por cable o satélite, deberás tener un proveedores que pasen este canal como COTAS, COTEOR, Comteco y otras. La otra opción es que lo vea por internet vía streaming a través de servicios de IPTV.

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