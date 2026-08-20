Liga de Quito vs. Mirassol EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Rodrigo Paz Delgado por los octavos de final vuelta de la Copa Libertadores 2026. ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, jueves 20 de agosto de 2026, a las 5:00 p.m. (hora ecuatoriana), que son las 5:00 PM de Perú, las 4:00 PM de México y las 6:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium, transmiten el partido en Ecuador, mientras que en Perú y resto de países de Sudamérica, lo podrás ver a través de ESPN y Disney+ Premium por cable y streaming. En Argentina, la transmisión va EN EXCLUSIVA por FOX Sports 2 y Disney+ Premium.

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