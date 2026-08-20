Olimpia vs. Vasco Da Gama EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Defensores del Chaco por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, jueves 20 de agosto de 2026, a las 5:00 p.m. (hora ecuatoriana), que son las 5:00 PM de Perú, las 4:00 PM de México y las 6:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? ESPN2 y Disney+ Premium, transmiten el partido en Paraguay, mientras que en Perú podrás ver a través de ESPN y Disney+ Premium por cable y streaming. En Argentina y resto países de Sudamérica, el partido va a través también de ESPN y Disney+ Premium.

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