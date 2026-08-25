Al Nassr vs Al Ettifaq con Cristiano Ronaldo EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd, por la jornada 3 de la Saudi Pro League. ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, martes 25 de agosto de 2026, a la 1:00 p.m. (hora peruana), que son las 3:00 PM de Argentina, las 12:00 PM de México y las 2:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? FOX one y tubi transmiten el partido en México, mientras que en España lo podrás ver por televisión a través de Movistar Liga de Campeones. Finalmente, si te encuentras en Estados Unidos, podrás mirarlo por FOX Sports 2, FOX Deportes y fuboTV.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.