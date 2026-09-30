Alemania vs. Serbia EN VIVO GRATIS HOY : mira la transmisión del partido por la tercera fecha del Grupo B de la UEFA Nations League, este jueves 1 de octubre desde el Allianza Arena. ¿A qué hora inicia el partido? El duelo está programado para iniciar a la 1:45 p.m. (hora peruana), que son las 2:45 p.m. de Chile, las 3:45 p.m. de Argentina, las 12:45 p.m. de México y las 8:45 p.m. de España. ¿Dónde ver por TV cable y streaming? ESPN y Disney+ son las señales encargadas de transmitir el partido en toda Latinoamérica, incluido en Argentina y Perú. En México, lo pasa Sky Sports y Sky+; mientras que en España lo pasa DAZN. Asimismo, podrás ver la transmisión del duelo a través de la web de El Comercio.

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