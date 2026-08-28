Bayern vs. Stuttgart EN VIVO HOY con Luis Díaz: ver transmisión del partido en el Estadio Allianz Arena por la fecha 1 de la Bundesliga 2026. ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, viernes 28 de agosto de 2026, a la 1:30 p.m. (hora colombiana), que son las 3:30 PM de Argentina, las 12:30 PM de México y las 2:30 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium, transmiten el partido en Perú y resto de países de Sudamérica. Mientras que en México lo pasan FOX y FOX One. Por otro lado, en España lo transmite DAZN y en Estados Unidos, míralo a través de Fandango, Telemundo fuboTV.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.