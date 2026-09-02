Bayern vs. VfL Osnabrück EN VIVO HOY con Luis Díaz: ver transmisión del partido en el Osnatel Arena por la primera ronda de la DBF Pokal 2026 (Copa de Alemania). ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, miércoles 2 de septiembre de 2026, a la 1:45 p.m. (hora colombiana), que son las 3:45 PM de Argentina, las 12:45 PM de México y las 2:45 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? Onefootball, DFB Play, ESPN Brazil, Zapping transmiten el partido en distintas partes del mundo. También puedes seguir el compromiso EN DIRECTO ONLINE mediante la web de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.