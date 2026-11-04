Manchester City vs. RB Leipzig EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Red Bull Arena por la fecha 4 de la UEFA Champions League. ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, miércoles 4 de noviembre del 2026, a las 3:00 p.m. (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina, las 2:00 PM de México y las 4:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium, transmiten el partido en Perú y resto de países de Sudamérica. Mientras que en México lo pasa FOX One y FOX+. Por otro lado, en España lo transmite Movistar+ y Movistar Liga de Campeones; y en Estados Unidos, míralo a través de Paramount+ y DAZN.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.