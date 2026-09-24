Noruega vs Dinamarca EN VIVO GRATIS con Erling Haaland: mira la transmisión del partido por la primera fecha de la UEFA Nations League, este jueves 24 de septiembre desde el Ullevaal Stadion. ¿A qué hora inicia el partido? El duelo está programado para iniciar a la 1:45 p.m. (hora peruana), que son las 2:45 p.m. de Chile y las 3:45 p.m. de Argentina y Brasil. ¿Dónde ver por TV cable y streaming? ESPN y Disney+ son las señales encargadas de transmitir el partido en toda Latinoamérica, incluido en Argentina y Perú. Asimismo, podrás ver la transmisión del duelo a través de la web de El Comercio.

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