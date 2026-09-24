Por Rogger Fernández

vs EN VIVO GRATIS: mira la transmisión del partido por la primera fecha de la , este jueves 24 de septiembre desde el Johan Cruijff Arena. ¿A qué hora inicia el partido? El duelo está programado para iniciar a la 1:45 p.m. (hora peruana), que son las 2:45 p.m. de Chile y las 3:45 p.m. de Argentina y Brasil. ¿Dónde ver por TV cable y streaming? ESPN y Disney+ son las señales encargadas de transmitir el partido en toda Latinoamérica, incluido en Argentina y Perú. Asimismo, podrás ver la transmisión del duelo a través de la web de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO
Sorteo del Mundial 2026.
Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.