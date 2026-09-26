Países Bajos vs. Serbia EN VIVO GRATIS HOY : mira la transmisión del partido por la segunda fecha del Grupo B de la UEFA Nations League, este domingo 27 de septiembre desde el Stadion Rajko Mitić de Belgrado. ¿A qué hora inicia el partido? El duelo está programado para iniciar a las 11:00 a.m. (hora peruana), que son las 12:00 p.m. de Chile y la 1:00 p.m. de Argentina y Brasil. ¿Dónde ver por TV cable y streaming? ESPN y Disney+ son las señales encargadas de transmitir el partido en toda Latinoamérica, incluido en Argentina y Perú. Asimismo, podrás ver la transmisión del duelo a través de la web de El Comercio.

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