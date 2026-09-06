Arsenal vs. Chelsea EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Emirates Stadium por la fecha 3 de la Premier League 2026. ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, domingo 6 de septiembre de 2026, a la 10:30 a.m. (hora peruana), que son las 12:30 PM de Argentina, las 9:30 AM de México y las 11:30 AM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium, transmiten el partido en Perú y resto de países de Sudamérica. Mientras que en México lo pasan FOX y FOX One. Por otro lado, en España lo transmite DAZN y en Estados Unidos, míralo a través de SiriusXM FC, Telemundo fuboTV.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de Barcelona en LaLiga, Copa del Rey y Champions League, EN DIRECTO.