Gen EN VIVO: transmite el partido de Estados Unidos vs Paraguay por la fecha 1 del Grupo D del Mundial 2026. ¿Cómo ver GEN EN VIVO? Para que puedas ver GEN EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Si quieres ver el partido por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Canal 12 en Tigo TV y Flow, Canal 16 en Claro TV o Canal 8 en Copaco. Luego, lo podrás ver por el Streaming de GEN: podrás conectarte al sitio web oficial de GEN en vivo o a través de sus coberturas especiales en la cuenta de Somos GEN en YouTube.

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