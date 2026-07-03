Gen EN VIVO: transmite el partido de Paraguay vs Francia por los octavos de final del Mundial 2026. ¿Cómo ver GEN EN VIVO? Para que puedas ver GEN EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Si quieres ver el partido por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Canal 12 en Tigo TV y Flow, Canal 16 en Claro TV o Canal 8 en Copaco. Luego, lo podrás ver por el Streaming de GEN: podrás conectarte al sitio web oficial de GEN en vivo o a través de sus coberturas especiales en la cuenta de Somos GEN en YouTube.

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