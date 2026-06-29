El duelo entre Alemania y Paraguay por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue cargado de dramatismo. Cuando parecía que los europeos habían encontrado el gol de la clasificación, el VAR intervino para anular el tanto de Jonathan Tah y mantener el empate 1-1 en el tiempo suplementario.

El encuentro se encuentra disputando los tiempos complementarios después de que ninguna de las dos selecciones lograra romper la igualdad en los 90 minutos reglamentarios.

La acción se produjo en el minuto 102 de la prórroga. Alemania envió un balón al área paraguaya y, en medio de un tumulto de jugadores, Jonathan Tah logró empujar la pelota al fondo de la red.

Sin embargo, tras la revisión de la jugada, el VAR detectó una infracción sobre el arquero paraguayo, quien fue obstaculizado en su intento de salir y despejar el balón. Por ese motivo, el árbitro decidió invalidar el tanto y mantener el empate.

¡RESPIRA PARAGUAY!



El VAR anuló el 2-1 de Alemania por esta falta a Orlando Gill antes del gol y todo sigue 1-1 en el duelo por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/3q8xAyslKx — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026

El portero paraguayo, Roberto “Gatito” Fernández, ha sido una de las figuras del encuentro. El guardameta ha respondido en varias ocasiones para sostener a la Albirroja ante la insistencia alemana y, en esta ocasión, terminó siendo protagonista indirecto de la decisión arbitral que evitó el 2-1.

La selección dirigida por Gustavo Alfaro continúa resistiendo el asedio de Alemania y mantiene viva la ilusión de avanzar a los octavos de final.