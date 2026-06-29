Jonathan Tah anotó en la prórroga, pero una falta sobre el arquero paraguayo evitó la eliminación albirroja. Foto: @DSports
Jonathan Tah anotó en la prórroga, pero una falta sobre el arquero paraguayo evitó la eliminación albirroja. Foto: @DSports
Por Redacción EC

El duelo entre Alemania y Paraguay por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue cargado de dramatismo. Cuando parecía que los europeos habían encontrado el gol de la clasificación, el VAR intervino para anular el tanto de Jonathan Tah y mantener el empate 1-1 en el tiempo suplementario.

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