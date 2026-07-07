¡Se salvó Argentina! Gol anulado a Ziko que pudo ser el 2-0 de Egipto ante la Albiceleste | VIDEO
¡Se salvó Argentina! Gol anulado a Ziko que pudo ser el 2-0 de Egipto ante la Albiceleste | VIDEO
Por Redacción EC

Egipto pudo estirar su diferencia en el marcador a 2-0 ante Argentina, pero el gol de Ziko fue anulado por un aviso del VAR. La jugada ocurrió al minuto 58, cuando el delantero egipcio definió frente el Dibu Martínez para finalizar un buen contragolpe. Sin embargo, tras revisar la jugada, Lisandro Martínez recibió una falta previa de Marwan Attia, perdió el balón y llegó el gol del rival. El árbitro, luego de ver las imágenes, confirmó tiro libre para Argentina.

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