¡Se salvó Argentina! Gol anulado a Ziko que pudo ser el 2-0 de Egipto ante la Albiceleste | VIDEO

Egipto pudo estirar su diferencia en el marcador a 2-0 ante Argentina, pero el gol de Ziko fue anulado por un aviso del VAR. La jugada ocurrió al minuto 58, cuando el delantero egipcio definió frente el Dibu Martínez para finalizar un buen contragolpe. Sin embargo, tras revisar la jugada, Lisandro Martínez recibió una falta previa de Marwan Attia, perdió el balón y llegó el gol del rival. El árbitro, luego de ver las imágenes, confirmó tiro libre para Argentina.

Egipto pudo estirar su diferencia en el marcador a 2-0 ante Argentina, pero el gol de Ziko fue anulado por un aviso del VAR. La jugada ocurrió al minuto 58, cuando el delantero egipcio definió frente el Dibu Martínez para finalizar un buen contragolpe. Sin embargo, tras revisar la jugada, Lisandro Martínez recibió una falta previa de Marwan Attia, perdió el balón y llegó el gol del rival. El árbitro, luego de ver las imágenes, confirmó tiro libre para Argentina. POR FALTA SOBRE LICHA MARTÍNEZ, ANULADO EL SEGUNDO GOL DE EGIPTO VS. ARGENTINA.



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📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/6JLKEI4vrH — SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru