Cuando el reloj marcaba los 31 minutos del primer tiempo, Uzbekistán creyó haber firmado uno de los goles más espectaculares de la jornada. Tras una recuperación cerca del área portuguesa, el balón quedó servido para Azizjon Ganiev, quien no dudó. El mediocampista sacó un potente derechazo desde fuera del área que viajó directo al ángulo, dejando sin opciones al arquero Diogo Costa. La celebración explotó en las tribunas y en el banco uzbeko.

Sin embargo, la alegría duró apenas unos instantes. El árbitro fue advertido desde la cabina del VAR para revisar el inicio de la acción. Tras observar las imágenes, determinó que existió una falta previa de un futbolista uzbeko durante la recuperación del balón, una infracción que había pasado desapercibida en tiempo real pero que terminó siendo decisiva para el desarrollo de la jugada.

🚨🌎 | GOAL: WHAT A SENSATIONAL GOLAZO FROM AZIZJON GANIEV! INCREDIBLE!



UZBEKISTAN PULLS ONE BACK!



🇵🇹 Portugal 2-1 Uzbekistan 🇺🇿 pic.twitter.com/kBDIDGrvXq — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) June 23, 2026

La decisión provocó la frustración de los jugadores de Uzbekistán, que veían cómo se esfumaba un tanto que podía cambiar el rumbo del encuentro. Más allá de la anulación, la definición de Ganiev dejó una de las imágenes más impactantes del partido, con un remate de gran calidad técnica que sorprendió a toda la defensa portuguesa.

Portugal, en cambio, respiró aliviado y mantuvo el control del marcador. Con un doblete de Cristiano Ronaldo y otro tanto de Nuno Mendes, los dirigidos por Roberto Martínez dominan por 3-0 a Uzbekistán en la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026, un resultado que los acerca a la clasificación a la siguiente ronda y que vuelve a tener a Cristiano como gran protagonista de la tarde.