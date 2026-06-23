Por Redacción EC

Cuando el reloj marcaba los 31 minutos del primer tiempo, Uzbekistán creyó haber firmado uno de los goles más espectaculares de la jornada. Tras una recuperación cerca del área portuguesa, el balón quedó servido para Azizjon Ganiev, quien no dudó. El mediocampista sacó un potente derechazo desde fuera del área que viajó directo al ángulo, dejando sin opciones al arquero Diogo Costa. La celebración explotó en las tribunas y en el banco uzbeko.

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