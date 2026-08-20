¡No vale el 2-0! Botafogo había conseguido ampliar su ventaja ante Cienciano, pero el tanto fue anulado después de la intervención del VAR durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Tras revisar la acción, el árbitro determinó que Danilo Pereira tocó el balón con la mano durante la jugada, por lo que decidió invalidar el tanto del conjunto brasileño.

ANULADO EL 2-0 DE BOTAFOGO ANTE CIENCIANO



Tras chequeo de VAR, por una mano de Danilo, el tanto del Fogao no suma en el marcador.



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Botafogo sigue buscando la remontada

El gol que finalmente no subió al marcador habría significado un nuevo golpe para Cienciano, que llegó a este encuentro con una ventaja de 5-0 conseguida en el partido de ida.

Con el tanto anulado, el marcador se mantiene 1-0 a favor de Botafogo, que todavía necesita una remontada de grandes proporciones para igualar la serie y mantener sus opciones de avanzar a los cuartos de final.

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