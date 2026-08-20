El VAR le negó el segundo gol a Botafogo. Foto: @DSports
El VAR le negó el segundo gol a Botafogo. Foto: @DSports
Por Redacción EC

¡No vale el 2-0! Botafogo había conseguido ampliar su ventaja ante Cienciano, pero el tanto fue anulado después de la intervención del VAR durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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