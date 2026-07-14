Lamine Yamal marcó un golazo, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego en el España vs. Francia. Foto: @DSports
Lamine Yamal marcó un golazo, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego en el España vs. Francia. Foto: @DSports
Por Redacción EC

España estuvo muy cerca de ampliar su ventaja frente a Francia en la semifinal del Mundial 2026 gracias a una nueva aparición de Lamine Yamal, quien encontró el camino al gol durante el segundo tiempo.

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