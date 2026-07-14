España estuvo muy cerca de ampliar su ventaja frente a Francia en la semifinal del Mundial 2026 gracias a una nueva aparición de Lamine Yamal, quien encontró el camino al gol durante el segundo tiempo.

Sin embargo, la celebración española duró apenas unos segundos, ya que la acción fue invalidada por fuera de juego, dejando sin efecto el tanto del extremo.

La jugada terminó con el balón en el fondo de la red tras la definición de Lamine Yamal, pero el árbitro determinó que el atacante español se encontraba en posición adelantada al momento de la acción.

De esta manera, el marcador permanece sin cambios pese al dominio que ejercía la selección dirigida por Luis de la Fuente.

¡CASI LLEGÓ EL KO DE LAMINE YAMAL!



Francia no la pasa bien: el extremo había hecho una obra de arte en lo que era el 3-0, pero no valió por posición adelantada.#FIFAWorldCup | #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/1KYiWkyYtE — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

VIDEO RECOMENDADO