Gol anulado a Berg en el Brasil vs Noruega por el Mundial
Gol anulado a Berg en el Brasil vs Noruega por el Mundial
Por Redacción EC

Noruega salió decidida a sorprender a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 y estuvo a punto de lograrlo antes de que el reloj marcara los dos minutos. Tras una rápida combinación ofensiva, el balón terminó en la red brasileña y los jugadores europeos corrieron a celebrar convencidos de haber dado el primer gran golpe del encuentro. Sin embargo, la alegría fue efímera para Patrick Berg, el autor del tanto. Desde la cabina del VAR llegó el aviso para revisar la acción y el árbitro invalidó el tanto por posición adelantada.

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