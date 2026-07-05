Noruega salió decidida a sorprender a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 y estuvo a punto de lograrlo antes de que el reloj marcara los dos minutos. Tras una rápida combinación ofensiva, el balón terminó en la red brasileña y los jugadores europeos corrieron a celebrar convencidos de haber dado el primer gran golpe del encuentro. Sin embargo, la alegría fue efímera para Patrick Berg, el autor del tanto. Desde la cabina del VAR llegó el aviso para revisar la acción y el árbitro invalidó el tanto por posición adelantada.

La jugada fue revisada mediante el sistema de fuera de juego semiautomático, que determinó que el atacante noruego había partido unos centímetros por delante de la última línea defensiva brasileña en el momento del pase. Las imágenes proyectadas en la transmisión confirmaron la decisión arbitral y apagaron la euforia de los dirigidos por Ståle Solbakken, que habían silenciado por unos segundos a los miles de hinchas brasileños presentes en el estadio.

¡SALIERON CON TODO A JUGAR LOS 8VOS! Berg definió a la perfección y marcó el primero de Noruega vs. Brasil antes de los 3 minutos de juego pero... ¡OFFSIDE!



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El gol anulado no cambió la actitud de Noruega. Con Erling Haaland como principal referencia ofensiva, el conjunto escandinavo mantuvo la intensidad y continuó presionando a una Brasil que tardó varios minutos en acomodarse sobre el campo. El aviso dejó claro que la selección europea no estaba dispuesta a asumir un papel secundario y que pretendía competir de igual a igual frente a una de las máximas favoritas para conquistar el título.

La acción también volvió a poner el foco sobre el papel de la tecnología en este Mundial. Al igual que ocurrió en otros partidos de la fase eliminatoria, el fuera de juego semiautomático permitió resolver una jugada extremadamente ajustada en cuestión de segundos. Para Noruega quedó la frustración de un gol que pudo cambiar el desarrollo del encuentro; para Brasil, un primer susto que sirvió como advertencia de que no habría margen para relajarse.