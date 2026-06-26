España golpea en el primer tiempo: gol de Álex Baena y Uruguay queda al borde de la eliminación. Foto: @DSports
España golpea en el primer tiempo: gol de Álex Baena y Uruguay queda al borde de la eliminación. Foto: @DSports
Por Redacción EC

La selección de España dio un paso decisivo en el Mundial 2026 gracias al gol de Álex Baena a los 41 minutos del primer tiempo ante Uruguay. La jugada, que parecía no revestir demasiado peligro, terminó convirtiéndose en el tanto que dejó a la Celeste al borde del abismo.

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