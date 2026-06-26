La selección de España dio un paso decisivo en el Mundial 2026 gracias al gol de Álex Baena a los 41 minutos del primer tiempo ante Uruguay. La jugada, que parecía no revestir demasiado peligro, terminó convirtiéndose en el tanto que dejó a la Celeste al borde del abismo.

Baena recibió el balón dentro del área y sacó un remate cruzado que picó justo antes de llegar al arco. El bote complicó la reacción de Fernando Muslera, quien no logró controlar el disparo y vio cómo la pelota se le escapaba lentamente hasta cruzar la línea de gol.

Uruguay cae ante España por un error de Muslera y, por ahora, se despide del Mundial 2026. Foto: @DSports

El blooper de Muslera

El experimentado guardameta uruguayo quedó señalado por una acción que pudo haber evitado. El remate de Baena no parecía tener demasiada potencia ni colocación, pero el rebote y una mala intervención del portero terminaron convirtiendo la jugada en el primer gol del encuentro.

El error de Muslera desató la celebración de los jugadores españoles y silenció a los hinchas uruguayos presentes en Guadalajara, conscientes de que el tanto complicaba seriamente las opciones de clasificación de su selección.

¿Nando Muslera se quejó por el PIQUE DE LA PELOTA? Atención a las repeticiones del 1-0 de España ante Uruguay... ¿es error del arquero de Estudiantes o mala suerte?



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Con este resultado parcial, Uruguay queda eliminado del Mundial 2026 y pone fin a su participación en la cita mundialista antes de lo esperado.

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