¡Asistencia de Messi! Golazo de Mac Allister para el 1-0 de Argentina vs Suiza por el Mundial 2026 | VIDEO

Argentina sacó ventaja por 1-0 sobre Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. A los 10′, Alexis Mac Allister apareció por arriba para marcar de cabeza el primero de la Albiceleste en el Estadio Kansas City. La jugada fue precisa y tuvo participación de Lionel Messi. El ‘10′ argentino cobró un tiro de esquina y puso la pelota en la cabeza de Mac Allister, quien cambió de dirección la trayectoria y la puso en el segundo palo, lejos del arquero. Con ello, el equipo de Lionel Scaloni golpea primero y se acomoda en el partido.

¡¡GOLPEA ARGENTINA DE ARRANQUE!! GRAN CENTRO DE LEO MESSI Y CABEZAZO DE MAC ALLISTER PARA EL 1-0 VS. SUIZA.



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