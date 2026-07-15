Inglaterra se adelantó en el marcador frente a Argentina a los 18 minutos con gol de Jude Bellingham por la semifinal del Mundial 2026, disputada en Atlanta este miércoles 16 de julio. Anthony Gordon puso el primer gol del partido a los 55 minutos tras un gran centro de Roggers, que fue anticipado por el inglés. Mira el gol de Inglaterra aquí.

Inglaterra se adelantó en el marcador frente a Argentina a los 18 minutos con gol de Jude Bellingham por la semifinal del Mundial 2026, disputada en Atlanta este miércoles 16 de julio. Anthony Gordon puso el primer gol del partido a los 55 minutos tras un gran centro de Roggers, que fue anticipado por el inglés. Mira el gol de Inglaterra aquí. INGLATERRA PEGÓ PRIMERO



Los británicos iniciaron la jugada desde abajo y, con un buen centro al área, Anthony Gordon metió el 1-0 ante Argentina. pic.twitter.com/wzRQ1IjQVi — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026 VIDEO RECOMENDADO Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.