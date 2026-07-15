Por Joao Muñoz Tineo

Inglaterra se adelantó en el marcador frente a Argentina a los 18 minutos con gol de Jude Bellingham por la semifinal del Mundial 2026, disputada en Atlanta este miércoles 16 de julio. Anthony Gordon puso el primer gol del partido a los 55 minutos tras un gran centro de Roggers, que fue anticipado por el inglés. Mira el gol de Inglaterra aquí.

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