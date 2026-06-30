Noruega sacó ventaja sobre Costa de Marfil por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. A los 39′, Antonio Nusa apareció para firmar un golazo que le da la ventaja pro 1-0 a su equipo en un partido complicado ante el combinado africano. La jugada fue sorpresiva: Martin Odegaard encontró suelo a Nusa por la banda izquierda. El atacante pisó el área, se perfiló para su derecha y colocó la pelota al palo más alejado del arquero Fofana. Un golazo por el gesto técnico y la capadida del noruego para encontrar el espacio en una zona reducida.

Noruega sacó ventaja sobre Costa de Marfil por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. A los 39′, Antonio Nusa apareció para firmar un golazo que le da la ventaja pro 1-0 a su equipo en un partido complicado ante el combinado africano. La jugada fue sorpresiva: Martin Odegaard encontró suelo a Nusa por la banda izquierda. El atacante pisó el área, se perfiló para su derecha y colocó la pelota al palo más alejado del arquero Fofana. Un golazo por el gesto técnico y la capadida del noruego para encontrar el espacio en una zona reducida. ¡AY DIOS MÍO! ¡ES UN GOLAZO DE NORUEGA! Antonio Nusa y una definición deluxe para el 1-0 parcial sobre Costa de Marfil en los 16avos de final de la Copa del Mundo.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/K3W1FRnbzX — SportsCenter (@SC_ESPN) June 30, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru