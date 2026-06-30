¿El mejor gol del Mundial 2026? Antonio Nusa marcó el 1-0 de Noruega vs Costa de Marfil. (Foto: AFP)
¿El mejor gol del Mundial 2026? Antonio Nusa marcó el 1-0 de Noruega vs Costa de Marfil. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Noruega sacó ventaja sobre Costa de Marfil por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. A los 39′, Antonio Nusa apareció para firmar un golazo que le da la ventaja pro 1-0 a su equipo en un partido complicado ante el combinado africano. La jugada fue sorpresiva: Martin Odegaard encontró suelo a Nusa por la banda izquierda. El atacante pisó el área, se perfiló para su derecha y colocó la pelota al palo más alejado del arquero Fofana. Un golazo por el gesto técnico y la capadida del noruego para encontrar el espacio en una zona reducida.

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