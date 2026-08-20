Por Joao Muñoz Tineo

Breno Bidon anotó el gol que le dio el triunfo definitivo de 1-0 a frente a por el partido de vuelta de los cotavos de final de la Copa Libertadores 2026. A los 35 minutos del segundo tiempo, el juvenil mediocampista brasileño apareció en el área chica para empujar un preciso centro de Memphis Depay, rompiendo el empate global tras el cero a cero de la ida. El mérito del Timão fue doble, ya que consiguieron la valiosa anotación y la clasificación a los cuartos de final del torneo continental jugando con un futbolista menos por expulsión, eliminando así al conjunto argentino.

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