Breno Bidon anotó el gol que le dio el triunfo definitivo de 1-0 a Corinthians frente a Rosario Central por el partido de vuelta de los cotavos de final de la Copa Libertadores 2026. A los 35 minutos del segundo tiempo, el juvenil mediocampista brasileño apareció en el área chica para empujar un preciso centro de Memphis Depay, rompiendo el empate global tras el cero a cero de la ida. El mérito del Timão fue doble, ya que consiguieron la valiosa anotación y la clasificación a los cuartos de final del torneo continental jugando con un futbolista menos por expulsión, eliminando así al conjunto argentino.

¡¡EXQUISITO TIRO LIBRE DE MEMPHIS DEPAY Y AGÓNICO DESVÍO GOLEADOR DE BRENO BIDON, PARA EL 1-0 DEL CORINTHIANS ANTE ROSARIO CENTRAL!! Que pelota puso el 10 neerlandés... 😱🔥



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