Bélgica logró romper el empate y se puso en ventaja frente a Estados Unidos en un encuentro muy disputado por los octavos de final del Mundial 2026. El encargado de abrir el marcador fue Charles De Ketelaere, quien aprovechó una acción ofensiva para colocar el 1-0 y darle tranquilidad a los ‘Diablos Rojos’.
Bélgica logró romper el empate y se puso en ventaja frente a Estados Unidos en un encuentro muy disputado por los octavos de final del Mundial 2026. El encargado de abrir el marcador fue Charles De Ketelaere, quien aprovechó una acción ofensiva para colocar el 1-0 y darle tranquilidad a los ‘Diablos Rojos’.
Hasta ese momento, el partido había sido muy parejo, con ambas selecciones buscando imponer su ritmo y generar peligro en las áreas, aunque sin encontrar espacios para romper el cero.
Así fue el gol de De Ketelaere
La jugada nació tras una buena combinación ofensiva de Bélgica, que logró desordenar a la defensa estadounidense. El balón llegó a Charles De Ketelaere, quien apareció en una posición favorable dentro del área y definió con precisión para vencer al arquero de Estados Unidos.
Con el 1-0 a su favor, Bélgica tomó el control del marcador y quedó más cerca de asegurar su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, mientras que Estados Unidos quedó obligado a reaccionar para mantenerse con vida en la eliminatoria.
Donald Trump no ha pisado los estadios pero ya ha dejado su huella en el Mundial. El presidente de Estados Unidos reconoció que pidió al de la FIFA Gianni Infantino que revisara la "horrible" decisión de expulsar y suspender a Folarin Balogun. Dicho y hecho, el escándalo planetario estaba servido. (AFP)