Bélgica encontró el primer gol gracias a Charles De Ketelaere ante Estados Unidos. Foto: @DSports
Bélgica encontró el primer gol gracias a Charles De Ketelaere ante Estados Unidos. Foto: @DSports
Por Redacción EC

Bélgica logró romper el empate y se puso en ventaja frente a Estados Unidos en un encuentro muy disputado por los octavos de final del Mundial 2026. El encargado de abrir el marcador fue Charles De Ketelaere, quien aprovechó una acción ofensiva para colocar el 1-0 y darle tranquilidad a los ‘Diablos Rojos’.

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