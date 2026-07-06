Bélgica logró romper el empate y se puso en ventaja frente a Estados Unidos en un encuentro muy disputado por los octavos de final del Mundial 2026. El encargado de abrir el marcador fue Charles De Ketelaere, quien aprovechó una acción ofensiva para colocar el 1-0 y darle tranquilidad a los ‘Diablos Rojos’.

Hasta ese momento, el partido había sido muy parejo, con ambas selecciones buscando imponer su ritmo y generar peligro en las áreas, aunque sin encontrar espacios para romper el cero.

De Ketelaere adelantó a Bélgica con una gran definición ante Estados Unidos. Foto: @DSports

Así fue el gol de De Ketelaere

La jugada nació tras una buena combinación ofensiva de Bélgica, que logró desordenar a la defensa estadounidense. El balón llegó a Charles De Ketelaere, quien apareció en una posición favorable dentro del área y definió con precisión para vencer al arquero de Estados Unidos.

Con el 1-0 a su favor, Bélgica tomó el control del marcador y quedó más cerca de asegurar su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, mientras que Estados Unidos quedó obligado a reaccionar para mantenerse con vida en la eliminatoria.

¡GOL DE BÉLGICA!



Charles De Ketelaere anotó el 1-0 ante Estados Unidos. pic.twitter.com/ceR5Cft7hz — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

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