Por Redacción EC
Cody Gakpo protagonizó uno de los momentos más conmovedores del Mundial 2026. El delantero de Países Bajos marcó el 1-0 ante Marruecos a los 72 minutos y, tras celebrar el tanto, no pudo contener las lágrimas.
Cody Gakpo protagonizó uno de los momentos más conmovedores del Mundial 2026. El delantero de Países Bajos marcó el 1-0 ante Marruecos a los 72 minutos y, tras celebrar el tanto, no pudo contener las lágrimas.
El neerlandés atraviesa un duro momento personal, ya que el pasado sábado sufrió la pérdida de su hijo no nacido, una situación que hizo aún más emotivo su festejo sobre el terreno de juego.
La jugada nació por el sector derecho del ataque neerlandés. Tras una rápida combinación, Países Bajos logró romper la defensa marroquí con un centro al área que encontró a Cody Gakpo en una posición inmejorable.
El delantero apareció en el momento justo y definió con precisión para vencer al portero de Marruecos y desatar la celebración de la ‘Oranje’, que hasta ese momento se encontraba con muchas dificultades para romper el cero.
UN GOL MÁS QUE ESPECIAL— DSPORTS (@DSports) June 30, 2026
Cody Gapko abrió el marcador para Países Bajos ante Marruecos, luego de perder de forma prematura a su hijo por nacer.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AMASmVI8sq
El tanto significó el 1-0 y le dio una ventaja clave a los neerlandeses en el tramo decisivo del encuentro.
Las lágrimas de Gakpo emocionaron al Mundial
Apenas vio el balón dentro de la portería, Gakpo se llevó las manos al rostro y rompió en llanto. Sus compañeros rápidamente se acercaron para abrazarlo en una de las imágenes más emotivas del torneo.
La celebración reflejó el difícil momento que vive el atacante, quien transformó el dolor personal en un instante de enorme significado sobre el césped.
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