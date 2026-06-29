Cody Gakpo marcó para Países Bajos y emocionó al mundo con un homenaje a su hijo fallecido. Foto: @DSports
Cody Gakpo marcó para Países Bajos y emocionó al mundo con un homenaje a su hijo fallecido. Foto: @DSports
Por Redacción EC

Cody Gakpo protagonizó uno de los momentos más conmovedores del Mundial 2026. El delantero de Países Bajos marcó el 1-0 ante Marruecos a los 72 minutos y, tras celebrar el tanto, no pudo contener las lágrimas.

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