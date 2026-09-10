Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo continúa acercándose a una cifra histórica. El delantero portugués volvió a marcar este miércoles con Al Nassr y alcanzó los 979 goles en su carrera profesional, luego de anotar en la victoria por 2-1 sobre Abha por la Liga Profesional Saudí.

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