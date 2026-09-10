Cristiano Ronaldo continúa acercándose a una cifra histórica. El delantero portugués volvió a marcar este miércoles con Al Nassr y alcanzó los 979 goles en su carrera profesional, luego de anotar en la victoria por 2-1 sobre Abha por la Liga Profesional Saudí.

El atacante apareció en el momento preciso para abrir el marcador. Ronaldo conectó un cabezazo y venció al arquero rival para registrar una nueva anotación en su impresionante trayectoria.

Cristiano Ronaldo y la carrera hacia los 1.000 goles

Con este tanto, el portugués quedó a 21 goles de alcanzar los 1.000. La cifra se ha convertido en uno de los grandes objetivos de Ronaldo en la etapa final de su carrera.

A sus 41 años, el delantero continúa siendo una de las principales figuras de Al Nassr y mantiene su capacidad goleadora en el fútbol saudí. Su gol ante Abha volvió a ponerlo en el centro de la atención internacional.

El portugués incluso tuvo oportunidades para ampliar su cuenta. Un remate suyo terminó impactando en el poste, mientras que en el tramo final del encuentro el arquero Donovan León evitó su doblete con una gran intervención.

Al Nassr ganó y Ronaldo volvió a marcar

El conjunto dirigido por Ange Postecoglou terminó imponiéndose 2-1 sobre Abha. Ronaldo abrió el marcador y Al Hamdan convirtió el segundo tanto de Al Nassr.

Abha consiguió descontar y puso suspenso al resultado, aunque el cuadro de Riad terminó asegurando los tres puntos. Con el triunfo, Ronaldo y compañía retomaron el camino de la victoria después de la derrota sufrida días atrás.

Ahora, el gran objetivo individual de Cristiano Ronaldo está cada vez más cerca: 21 goles separan al portugués de los 1.000 tantos en su carrera.