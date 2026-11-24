¡Cada vez más cerca! Cristiano Ronaldo abrió el marcador en el duelo de Al Nassr ante Al Sadd en una nueva jornada de la Saudí Pro League. El astro portugués llegó a los 987 goles en su carrera profesional, a solo trece de las mil dianas.
Ronaldo marcó el 1-0 del partido a los 13′ del primer tiempo. Desde el punto penal, CR7 reventó el arco con un potente derechazo.
A sus 41 años, Ronaldo mantiene vigente el desafío de llegar a los 1.000 goles oficiales, una cifra que persigue desde hace varias temporadas. Con 986 anotaciones en su registro personal, cada partido de Al Nassr representa una nueva oportunidad para acercarse a un objetivo que podría convertirlo en protagonista de otro capítulo histórico del fútbol mundial.