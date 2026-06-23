¡Se hizo presente! Cristiano Ronaldo marca el 1-0 de Portugal vs Uzbekistán por el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
¡Se hizo presente! Cristiano Ronaldo marca el 1-0 de Portugal vs Uzbekistán por el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Llegó el momento de celebrar para Cristiano Ronaldo. El portugués apareció a los 6′ para marcar el 1-0 de Portugal vs Uzbekistán, por el Mundial 2026, en una jugada que se gestó por la banda derecha. Precisamente, Joao Cancelo llegó casi hasta la línea del fondo y sacó el centro al primer palo, donde CR7 recibió para definir en primera y darle la ventaja a los lusitanos. Con ello, Cristiano anotó su primer gol en la presente Copa del Mundo y estableció un récord: ser el único futbolista en haber marcado en seis mundiales consecutivos.

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