Daniel Muñoz pasó de errar un gol increíble a marcar para Colombia ante RD Congo. Foto: @SC_ESPN/X
Daniel Muñoz pasó de errar un gol increíble a marcar para Colombia ante RD Congo. Foto: @SC_ESPN/X
Por Redacción EC

La segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo dejó un momento de alivio para la Selección Colombia y, especialmente, para Daniel Muñoz. El lateral cafetero pasó de lamentar una ocasión increíblemente desperdiciada en los primeros minutos a convertirse en el protagonista que rompió el cero frente a República Democrática del Congo.

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