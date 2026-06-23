La segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo dejó un momento de alivio para la Selección Colombia y, especialmente, para Daniel Muñoz. El lateral cafetero pasó de lamentar una ocasión increíblemente desperdiciada en los primeros minutos a convertirse en el protagonista que rompió el cero frente a República Democrática del Congo.

La anotación desató la celebración de los miles de hinchas colombianos presentes en el Estadio AKRON y acercó al equipo de Néstor Lorenzo a la clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Daniel Muñoz tuvo su desquite y puso en ventaja a Colombia frente a RD Congo. Foto: @SC_ESPN/X

El defensor ya había sido protagonista al inicio del encuentro. Apenas a los tres minutos de juego, Colombia elaboró una gran acción colectiva que terminó con un remate de Jhon Arias rechazado por el arquero africano. El rebote quedó servido para Daniel Muñoz, quien apareció completamente solo frente al arco. Sin embargo, cuando parecía que el gol era inevitable, el lateral remató desviado y envió el balón a la parte exterior de la red.

El gol que rompió la resistencia de RD Congo

Lejos de quedar condicionado por aquella acción, Muñoz continuó proyectándose en ataque y participando activamente en las ofensivas de la Tricolor. La insistencia colombiana terminó dando frutos y fue el propio lateral quien logró vencer la resistencia del guardameta rival para poner el 1-0 en el marcador.

El tanto representó un premio al dominio que venía ejerciendo Colombia y un desahogo para un equipo que había encontrado dificultades para superar el bloque defensivo planteado por el conjunto africano.

La anotación permitió al equipo dirigido por Néstor Lorenzo asumir el control del partido y fortalecer sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Asimismo, con la ventaja en el marcador, Colombia obligó a República Democrática del Congo a abandonar parte de su planteamiento conservador y adelantar líneas en busca del empate.

¡¡¡ASISTENCIA DE JUANFER QUINTERO, CÓRDOBA AGUANTA CON EL CUERPO Y GOL DE DANIEL MUÑOZ!!! Así llegó el 1-0 de Colombia contra RD Congo en México.



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