La selección de Colombia logró romper el empate frente a Uzbekistán gracias a un gol de Daniel Muñoz al minuto 40 del primer tiempo, en el encuentro correspondiente a la primera jornada del grupo K de la Copa del Mundo 2026.

El combinado cafetero había asumido el protagonismo del partido, aunque encontraba dificultades para generar ocasiones claras ante una defensa uzbeka bien organizada.

Cuando el partido parecía encaminado al descanso sin goles, Daniel Muñoz apareció para romper la igualdad y desatar la celebración colombiana.

El defensor aprovechó una de los ataques más peligrosos de su equipo para vencer al arquero rival y colocar el 1-0, premiando el dominio que Colombia había ejercido en el tramo final de la primera mitad.

¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! Exquisita asistencia de Lucho Díaz y definición de primera de Daniel Muñoz para el 1-0 de Colombia contra Uzbekistán.



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Durante gran parte de la primera mitad, el encuentro se caracterizó por la escasez de oportunidades de gol y una fuerte disputa en la zona media del campo.

Sin embargo, Colombia comenzó a ganar terreno con el transcurso de los minutos y estuvo cerca de abrir el marcador previamente con una acción de Luis Díaz, cuyo remate terminó estrellándose en el poste tras una asistencia de Jhon Arias.

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