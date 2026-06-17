Resumen

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Daniel Muñoz aparece al minuto 40 y adelanta a Colombia en su debut mundialista. Foto: Captura de video/@SC_ESPN
Daniel Muñoz aparece al minuto 40 y adelanta a Colombia en su debut mundialista. Foto: Captura de video/@SC_ESPN
Por Redacción EC

La selección de Colombia logró romper el empate frente a Uzbekistán gracias a un gol de Daniel Muñoz al minuto 40 del primer tiempo, en el encuentro correspondiente a la primera jornada del grupo K de la Copa del Mundo 2026.

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