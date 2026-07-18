Inglaterra golpeó de entrada en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. Apenas a los tres minutos de juego en el Estadio de Miami, Declan Rice apareció para firmar un auténtico golazo y poner en ventaja a los dirigidos por Thomas Tuchel frente a Francia. El mediocampista aprovechó una acción en el borde del área y definió con un disparo preciso al palo izquierdo, imposible para Mike Maignan, desatando la celebración inglesa.

El tanto llegó cuando el encuentro recién comenzaba y tomó por sorpresa al conjunto francés, que intentaba dejar atrás el duro golpe sufrido en las semifinales, donde cayó por 2-0 ante España. Inglaterra, por su parte, también buscaba una rápida reivindicación tras la dolorosa derrota por 2-1 frente a Argentina, resultado que le impidió disputar la final del torneo.

¡INGLATERRA GOLPEÓ TEMPRANO!



Con este golazo de Declan Rice, los Tres Leones se ponen 1-0 en ventala ante Francia en la pelea por el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/PKLulGp3FM — DSPORTS (@DSports) July 18, 2026

Rice, uno de los líderes del mediocampo inglés durante la Copa del Mundo, volvió a aparecer en un momento decisivo para darle tranquilidad a su equipo en un duelo que, aunque no entrega el título, sí define el tercer lugar del certamen. Con el partido todavía en desarrollo, Inglaterra intenta administrar la ventaja ante una Francia obligada a reaccionar para despedirse del Mundial con una victoria.

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