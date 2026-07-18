Declan Rice pone el 1-0 ante Francia por el tercer lugar del Mundial 2026. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)
Declan Rice pone el 1-0 ante Francia por el tercer lugar del Mundial 2026. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)
/ CHANDAN KHANNA
Por Redacción EC

Inglaterra golpeó de entrada en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. Apenas a los tres minutos de juego en el Estadio de Miami, Declan Rice apareció para firmar un auténtico golazo y poner en ventaja a los dirigidos por Thomas Tuchel frente a Francia. El mediocampista aprovechó una acción en el borde del área y definió con un disparo preciso al palo izquierdo, imposible para Mike Maignan, desatando la celebración inglesa.

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