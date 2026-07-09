Ousmane Dembélé, de Francia, celebra el gol que puso el 2-0 en el marcador durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Marruecos, en Boston, EE. UU., el 9 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/GREG M. COOPER
Ousmane Dembélé, de Francia, celebra el gol que puso el 2-0 en el marcador durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Marruecos, en Boston, EE. UU., el 9 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/GREG M. COOPER
Por Redacción EC

Ousmane Dembélé volvió a demostrar su velocidad y calidad ofensiva al marcar el segundo gol de Francia frente a Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026.

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