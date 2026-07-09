Por Redacción EC
Ousmane Dembélé volvió a demostrar su velocidad y calidad ofensiva al marcar el segundo gol de Francia frente a Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026.
Ousmane Dembélé volvió a demostrar su velocidad y calidad ofensiva al marcar el segundo gol de Francia frente a Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026.
El atacante francés condujo el balón desde la mitad de la cancha, dejó atrás a la defensa marroquí y definió con un remate esquinado al palo derecho para establecer el 2-0.
La anotación llegó tras una brillante acción individual de Dembélé, quien aprovechó los espacios para acelerar desde el mediocampo y culminar la jugada con una definición precisa que dejó sin opciones al arquero rival.
Con este tanto, Francia amplió su ventaja y dio un paso importante en su objetivo de asegurar el pase a las semifinales del Mundial 2026.
SE ENCENDIÓ LA MÁQUINA FRANCESA— DSPORTS (@DSports) July 9, 2026
Dembélé se llevó la pelota desde mitad de cancha y la puso esquinada al palo derecho para el 2-0 ante Marruecos. pic.twitter.com/RaW08N89yX
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