Argentina empató el partido frente a Inglaterra a los 85 minutos con gol de Enzo Fernández por la semifinal del Mundial 2026, disputada en Atlanta este miércoles 16 de julio. Lionel Messi desde la zona del tiro de esquina asistió a Enzo, quien de un derechazo mandó a guardar la pelota al arco de Pickford y puso el empate en Atlanta.

Argentina empató el partido frente a Inglaterra a los 85 minutos con gol de Enzo Fernández por la semifinal del Mundial 2026, disputada en Atlanta este miércoles 16 de julio. Lionel Messi desde la zona del tiro de esquina asistió a Enzo, quien de un derechazo mandó a guardar la pelota al arco de Pickford y puso el empate en Atlanta. ¡SÍ, ENZO SÍ! GOOOOOOOOOOOL ARGENTINO



Tremendo remate de Enzo Fernández para que la Selección se lo empate 1-1 a Inglaterra en el final del partido. pic.twitter.com/0vXnBSoGrT — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026 VIDEO RECOMENDADO Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.