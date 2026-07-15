Por Joao Muñoz Tineo

Argentina empató el partido frente a Inglaterra a los 85 minutos con gol de Enzo Fernández por la semifinal del Mundial 2026, disputada en Atlanta este miércoles 16 de julio. Lionel Messi desde la zona del tiro de esquina asistió a Enzo, quien de un derechazo mandó a guardar la pelota al arco de Pickford y puso el empate en Atlanta.

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