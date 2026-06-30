Noruega tiene a su goleador y se llama Erling Haaland. El ‘Androide’ apareció a los 86′ para marcar el 2-1 ante Costa de Marfil y darle la clasificación a su equipo a los octavos de final del Mundial 2026. La jugada llegó producto de un buen juego colectivo por derecha. Oscar Bobn lanzó un buen pase para Patrick Berg, quien jaló la marca y dejó solo a Haaland para anotar el segundo. Con ello, Noruega avanzó a octavos de final y enfrentará a Brasil, que se impuso 2-1 a Japón y también se metió a esta instancia del torneo.

Noruega tiene a su goleador y se llama Erling Haaland. El ‘Androide’ apareció a los 86′ para marcar el 2-1 ante Costa de Marfil y darle la clasificación a su equipo a los octavos de final del Mundial 2026. La jugada llegó producto de un buen juego colectivo por derecha. Oscar Bobn lanzó un buen pase para Patrick Berg, quien jaló la marca y dejó solo a Haaland para anotar el segundo. Con ello, Noruega avanzó a octavos de final y enfrentará a Brasil, que se impuso 2-1 a Japón y también se metió a esta instancia del torneo. ¡APARECIÓ EL GOLEADOR! ¡EL OSO BLANCO! ¡¡HAALAND LE ESTÁ DANDO LA CLASIFICACIÓN A NORUEGA A LOS OCTAVOS DE FINAL!!



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📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/A2zInaYgsn — SportsCenter (@SC_ESPN) June 30, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru