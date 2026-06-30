¡El héroe de Noruega! El gol de Haaland para la victoria y clasificación ante Costa de Marfil. (Foto: Getty Images)
¡El héroe de Noruega! El gol de Haaland para la victoria y clasificación ante Costa de Marfil. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Noruega tiene a su goleador y se llama Erling Haaland. El ‘Androide’ apareció a los 86′ para marcar el 2-1 ante Costa de Marfil y darle la clasificación a su equipo a los octavos de final del Mundial 2026. La jugada llegó producto de un buen juego colectivo por derecha. Oscar Bobn lanzó un buen pase para Patrick Berg, quien jaló la marca y dejó solo a Haaland para anotar el segundo. Con ello, Noruega avanzó a octavos de final y enfrentará a Brasil, que se impuso 2-1 a Japón y también se metió a esta instancia del torneo.

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