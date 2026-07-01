Por Redacción EC
La selección de Estados Unidos logró romper la igualdad ante Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 gracias a un gol de Folarin Balogun, quien apareció a los 44 minutos del primer tiempo para darle la ventaja a los norteamericanos antes del descanso.
La selección de Estados Unidos logró romper la igualdad ante Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 gracias a un gol de Folarin Balogun, quien apareció a los 44 minutos del primer tiempo para darle la ventaja a los norteamericanos antes del descanso.
El delantero aprovechó una acción llena de rebotes dentro del área y definió con la pierna izquierda para establecer el 1-0 parcial en un momento clave del encuentro.
PUEDES VER: Francia, una aplanadora: Cómo jugarle al equipo que entre Mbappé y Olise tiene a la delantera más letal de la Copa del Mundo
Antes de abrir el marcador, Balogun ya había celebrado una anotación que finalmente no subió al marcador. La jugada se produjo alrededor del minuto 30 de la primera mitad, cuando el atacante definió con precisión tras una ofensiva profunda de Estados Unidos.
Sin embargo, el juez de línea levantó la bandera y la acción fue revisada por el VAR. Después del análisis, la terna arbitral confirmó un fuera de juego milimétrico, anulando el tanto y manteniendo el empate sin goles.
El delantero insistió y encontró el premio antes del descanso
Lejos de verse afectado por la decisión arbitral, Balogun siguió siendo una de las principales amenazas del ataque estadounidense. Su recompensa llegó en el minuto 44, cuando aprovechó una serie de rebotes dentro del área para enviar el balón al fondo de la red y poner el 1-0 en favor de Estados Unidos.
El gol cambió el panorama del partido y permitió al conjunto norteamericano marcharse al descanso con ventaja en una eliminatoria directa que se mantenía muy equilibrada.
¡ESTE GOL SI VALE!— DSPORTS (@DSports) July 2, 2026
Balogun definió de zurda y puso el 1-0 de Estados Unidos ante Bosnia.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/KdImBSLgyg
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- VER DIRECTV EN VIVO: Partido de Estados Unidos vs. Bosnia hoy por Mundial 2026
- Estados Unidos vs. Bosnia en vivo: transmisión del partido por 16vos. del Mundial 2026
- VIDEO: Estados Unidos vs Turquía (2-3): resumen y goles del partido por Mundial 2026
- VIDEO: Kaan Ayhan marca sobre la hora y Turquía derrota 3-2 a Estados Unidos en el Mundial 2026
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.