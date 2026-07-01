La selección de Estados Unidos logró romper la igualdad ante Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 gracias a un gol de Folarin Balogun, quien apareció a los 44 minutos del primer tiempo para darle la ventaja a los norteamericanos antes del descanso.

El delantero aprovechó una acción llena de rebotes dentro del área y definió con la pierna izquierda para establecer el 1-0 parcial en un momento clave del encuentro.

Antes de abrir el marcador, Balogun ya había celebrado una anotación que finalmente no subió al marcador. La jugada se produjo alrededor del minuto 30 de la primera mitad, cuando el atacante definió con precisión tras una ofensiva profunda de Estados Unidos.

Sin embargo, el juez de línea levantó la bandera y la acción fue revisada por el VAR. Después del análisis, la terna arbitral confirmó un fuera de juego milimétrico, anulando el tanto y manteniendo el empate sin goles.

Estados Unidos golpeó antes del descanso con un gol de Folarin Balogun. Foto: @DSports

El delantero insistió y encontró el premio antes del descanso

Lejos de verse afectado por la decisión arbitral, Balogun siguió siendo una de las principales amenazas del ataque estadounidense. Su recompensa llegó en el minuto 44, cuando aprovechó una serie de rebotes dentro del área para enviar el balón al fondo de la red y poner el 1-0 en favor de Estados Unidos.

El gol cambió el panorama del partido y permitió al conjunto norteamericano marcharse al descanso con ventaja en una eliminatoria directa que se mantenía muy equilibrada.

¡ESTE GOL SI VALE!



Balogun definió de zurda y puso el 1-0 de Estados Unidos ante Bosnia.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/KdImBSLgyg — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

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