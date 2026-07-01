Folarin Balogun rompe el empate y adelanta a Estados Unidos ante Bosnia en el Mundial 2026. Foto: @DSports
Folarin Balogun rompe el empate y adelanta a Estados Unidos ante Bosnia en el Mundial 2026. Foto: @DSports
Por Redacción EC

La selección de Estados Unidos logró romper la igualdad ante Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 gracias a un gol de Folarin Balogun, quien apareció a los 44 minutos del primer tiempo para darle la ventaja a los norteamericanos antes del descanso.

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