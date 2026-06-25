La acción nació en un tiro de esquina a favor de la Tri. El balón fue enviado al área y, en medio de varios rebotes, Plata reaccionó con rapidez para meter la puntera y enviar la pelota al fondo de la red, dejando sin opciones al arquero alemán.

Gonzalo Plata pasa de villano a héroe: marca el 2-1 de Ecuador ante Alemania. Foto: @SC_ESPN

El tanto de Plata tuvo un sabor especial porque llegó apenas unos minutos después de que el propio delantero desperdiciara una oportunidad inmejorable para igualar el encuentro.

En aquella acción, Ecuador aprovechó un error defensivo de Alemania y un centro lateral cargado de peligro dejó al atacante en una posición ideal para definir. Sin embargo, el ecuatoriano conectó un remate mordido que se marchó desviado, provocando la incredulidad en las tribunas y en el banquillo de la Tri.

La falla parecía perseguir al delantero, pero el atacante encontró rápidamente su revancha y terminó convirtiéndose en el gran protagonista de la noche.

¡¡¡¡GOL DE PLATA EL 2-1 DE ECUADOR ANTE ALEMANIA EN LA COPA DEL MUNDO!!!! ¡¡DELIRIO EN NEW JERSEY!!



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El gol de Gonzalo Plata cambió el panorama del Grupo E y reavivó la ilusión de Ecuador en el Mundial 2026. Después de haber lamentado una oportunidad desperdiciada, el delantero pasó de la frustración a la gloria con un tanto que, de momento, mantiene a la Tri en puestos de clasificación a la siguiente ronda.