Gonzalo Plata se redime con un gol y pone a Ecuador en zona de clasificación ante Alemania. Foto: @SC_ESPN
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Por Redacción EC

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