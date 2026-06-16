Resumen

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Golazo de Haaland en el Noruega vs Irak para abrir el marcador en el Mundial 2026. Foto: Captura de video
Golazo de Haaland en el Noruega vs Irak para abrir el marcador en el Mundial 2026. Foto: Captura de video
Por Redacción EC

Erling Haaland escribió un nuevo capítulo en la historia del fútbol noruego al marcar su primer gol en una Copa del Mundo y adelantar a su selección frente a Irak en el Mundial 2026. El delantero del Manchester City abrió el marcador en el Gillette Stadium de Boston.

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