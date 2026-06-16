Erling Haaland escribió un nuevo capítulo en la historia del fútbol noruego al marcar su primer gol en una Copa del Mundo y adelantar a su selección frente a Irak en el Mundial 2026. El delantero del Manchester City abrió el marcador en el Gillette Stadium de Boston.
Noruega logró romper el empate a los 29 minutos del primer tiempo gracias a una acción liderada por Haaland. El atacante aprovechó una asistencia de David Møller Wolfe para definir dentro del área y establecer el 1-0.
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Sin embargo, la alegría de Noruega duró poco. Apenas unos minutos después, Irak encontró la igualdad mediante Aymen Hussein, quien aprovechó una oportunidad en ataque para colocar el 1-1 y devolver la esperanza al conjunto asiático.
Cuando parecía que el primer tiempo terminaría igualado, Haaland volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores delanteros del mundo.
A los 43 minutos, el atacante noruego encontró nuevamente espacios en la defensa rival y anotó el 2-1 para devolver la ventaja a su selección. Con este tanto, firmó su primer doblete en una Copa del Mundo y reafirmó su condición de referente ofensivo de Noruega.
Resumen de un gol de Raúl Jiménez para México en un partido de la Copa del Mundo. El video destaca la jugada ofensiva, el aprovechamiento de los espacios y la ventaja de 2-0 sobre su rival.