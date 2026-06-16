Erling Haaland escribió un nuevo capítulo en la historia del fútbol noruego al marcar su primer gol en una Copa del Mundo y adelantar a su selección frente a Irak en el Mundial 2026. El delantero del Manchester City abrió el marcador en el Gillette Stadium de Boston.

Noruega logró romper el empate a los 29 minutos del primer tiempo gracias a una acción liderada por Haaland. El atacante aprovechó una asistencia de David Møller Wolfe para definir dentro del área y establecer el 1-0.

Sin embargo, la alegría de Noruega duró poco. Apenas unos minutos después, Irak encontró la igualdad mediante Aymen Hussein, quien aprovechó una oportunidad en ataque para colocar el 1-1 y devolver la esperanza al conjunto asiático.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría igualado, Haaland volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores delanteros del mundo.

¡LLEGÓ EL PRIMERO DEL ANDROIDE!



Erling Haaland y su primer gol en el #MundialEnDSPORTS para que Noruega le gane a Irak.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/rV8rs4l8Qk — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

A los 43 minutos, el atacante noruego encontró nuevamente espacios en la defensa rival y anotó el 2-1 para devolver la ventaja a su selección. Con este tanto, firmó su primer doblete en una Copa del Mundo y reafirmó su condición de referente ofensivo de Noruega.

¡Y SÍ, NO PUEDE SER OTRO: TODA DEL ANDROIDE!



Erling Haaland fue a presionar, forzó el error y le devolvió la ventaja a Noruega sobre Irak.#FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/zcYkBWbamx — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026