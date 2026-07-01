Harry Kane fue el gran protagonista de la remontada inglesa al firmar un doblete que selló el 2-1 sobre la República Democrática del Congo. El capitán igualó el marcador al minuto 75 con un certero cabezazo tras un preciso centro de Anthony Gordon. Cuando el partido parecía abierto, volvió a aparecer al 86 para definir dentro del área y consumar la victoria. Con estas dos anotaciones, Kane alcanzó los 13 goles en Copas del Mundo, superando el histórico registro de Pelé y reafirmando su estatus como uno de los delanteros más decisivos de la Copa del Mundo.

Harry Kane fue el gran protagonista de la remontada inglesa al firmar un doblete que selló el 2-1 sobre la República Democrática del Congo. El capitán igualó el marcador al minuto 75 con un certero cabezazo tras un preciso centro de Anthony Gordon. Cuando el partido parecía abierto, volvió a aparecer al 86 para definir dentro del área y consumar la victoria. Con estas dos anotaciones, Kane alcanzó los 13 goles en Copas del Mundo, superando el histórico registro de Pelé y reafirmando su estatus como uno de los delanteros más decisivos de la Copa del Mundo. ¡GOLAZO DE INGLATERRA PARA DARLO VUELTA!



Harry Kane y un TREMENDO derechazo para convertir el 2-1 sobre RD Congo. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/QJ3rwYGCKo — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026 ¡APARECIÓ KANE PARA EMPATAR!



De cabeza, Harry Kane anotó el 1 a 1 de Inglaterra ante Congo en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/bP7n9EZ4A4 — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026