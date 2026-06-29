El tanto desató la euforia de los hinchas marroquíes y dejó sin reacción a la selección neerlandesa, que ya acariciaba la clasificación.
La jugada nació en los instantes finales del encuentro, cuando Marruecos se lanzó al ataque en busca de la igualdad. Un centro al área encontró a Issa Diop, que ganó en el juego aéreo y conectó un potente cabezazo.
El balón terminó en el fondo de la red y desató la locura de los jugadores marroquíes, que celebraron un empate que parecía imposible apenas unos minutos antes.