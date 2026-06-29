Issa Diop firma un empate épico para Marruecos con un gol de cabeza en el minuto 91. Foto: @DSports
Issa Diop firma un empate épico para Marruecos con un gol de cabeza en el minuto 91. Foto: @DSports
Por Redacción EC

Cuando todo parecía encaminado hacia una victoria de Países Bajos, apareció Issa Diop para cambiar el destino del partido. El defensor marroquí anotó de cabeza a los 91 minutos y firmó el empate 1-1 para Marruecos en uno de los finales más emocionantes del Mundial 2026.

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