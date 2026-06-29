Cuando todo parecía encaminado hacia una victoria de Países Bajos, apareció Issa Diop para cambiar el destino del partido. El defensor marroquí anotó de cabeza a los 91 minutos y firmó el empate 1-1 para Marruecos en uno de los finales más emocionantes del Mundial 2026.

El tanto desató la euforia de los hinchas marroquíes y dejó sin reacción a la selección neerlandesa, que ya acariciaba la clasificación.

Un cabezazo para la historia: Issa Diop le da un agónico empate a Marruecos ante Países Bajos. Foto: @DSports

La jugada nació en los instantes finales del encuentro, cuando Marruecos se lanzó al ataque en busca de la igualdad. Un centro al área encontró a Issa Diop, que ganó en el juego aéreo y conectó un potente cabezazo.

El balón terminó en el fondo de la red y desató la locura de los jugadores marroquíes, que celebraron un empate que parecía imposible apenas unos minutos antes.

LO EMPATÓ MARRUECOS EN EL FINAL



Gran frentazo de Issa Diop para poner el 1-1 ante Países Bajos a los 90 minutos #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/hBWJ5Y8Iyf — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

El conjunto africano había generado peligro durante gran parte del partido y estuvo cerca de adelantarse anteriormente con un potente remate de Achraf Hakimi que se estrelló en el travesaño. Sin embargo, Países Bajos logró ponerse en ventaja gracias al gol de Cody Gakpo y parecía tener el control del encuentro hasta la aparición de Diop en el tiempo añadido.

El empate de Marruecos cayó como un balde de agua fría para la ‘Oranje’, que no pudo sostener la ventaja conseguida en la segunda mitad. Lo que obligó ir al alargue.

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