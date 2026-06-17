Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Colombia liquida el partido en el descuento: Campaz marca el 3-1 ante Uzbekistán. Foto: Captura de video/@SC_ESPN
Colombia liquida el partido en el descuento: Campaz marca el 3-1 ante Uzbekistán. Foto: Captura de video/@SC_ESPN
Por Redacción EC

Cuando Uzbekistán buscaba una última oportunidad para volver al partido, Jáminton Campaz apareció para acabar con cualquier esperanza rival. El atacante colombiano marcó al minuto 90+8 y decretó el 3-1 definitivo con el que la Tricolor inició con victoria su participación en la Copa del Mundo 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.