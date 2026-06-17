Cuando Uzbekistán buscaba una última oportunidad para volver al partido, Jáminton Campaz apareció para acabar con cualquier esperanza rival. El atacante colombiano marcó al minuto 90+8 y decretó el 3-1 definitivo con el que la Tricolor inició con victoria su participación en la Copa del Mundo 2026.

El ‘Bichito’ aprovechó los espacios que dejó el conjunto uzbeko en los minutos finales y puso el broche de oro a una actuación sólida del equipo de Néstor Lorenzo. Su anotación fue el desenlace de un encuentro que Colombia construyó poco a poco.

En la primera mitad, Luis Díaz estuvo cerca de abrir el marcador con un remate que se estrelló en el poste tras una asistencia de Jhon Arias. Poco después, Daniel Muñoz encontró el premio al dominio cafetero y anotó el 1-0 al minuto 40.

Sin embargo, Uzbekistán reaccionó en el segundo tiempo y logró igualar el marcador, pero la respuesta llegó a los pocos minutos. Díaz apareció nuevamente y al minuto 64 marcó el 2-1. A partir de ahí, El cuadro cafetero controló gran parte del juego.

¡¡¡LOCURA CAFETERA!!! Cucho Hernández luchó por la pelota y asistió al Bichito Campaz, quien firmó el 3-1 de Colombia contra Uzbekistán.



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Con Uzbekistán lanzado al ataque en busca del empate, Colombia encontró espacios para contragolpear. En una de esas acciones apareció Jáminton ‘El Bichito’ Campaz para definir y establecer el 3-1 al minuto 90+8.

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