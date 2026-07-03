¡Definió en primera! Golazo de Jhon Arias para marcar el 1-0 de Colombia vs Ghana | VIDEO

Colombia sacó ventaja ante Ghana en Kansas City y gana 1-0 por los 16avos de final del Mundial 2026. El gol llegó a los 14′ gracias a Jhon Arias, quien aprovechó un gran pase de Luis Suárez desde la otra banda para definir en primera y batir al arquero rival.

Colombia sacó ventaja ante Ghana en Kansas City y gana 1-0 por los 16avos de final del Mundial 2026. El gol llegó a los 14′ gracias a Jhon Arias, quien aprovechó un gran pase de Luis Suárez desde la otra banda para definir en primera y batir al arquero rival. ¡ARRIBA LA SELE! Centro de Luis Suárez y definición de primera de Jhon Arias para el 1-0 de Colombia contra Ghana.



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